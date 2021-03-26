Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi
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Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kerem Demir isimli vatandaş etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yavru köpekleri ve kirpiyi besledi.

Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kerem Demir isimli vatandaş etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yavru köpekleri ve kirpiyi besledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün akşam yaptığı uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam etti. Kerem Demir isimli vatandaş Safranbolu ilçe merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından aç kalan sahipsiz yavru köpekleri bir araya getirerek besledi. O anları cep telefonu ile kaydeden Demir'in görüntülerinde bir kirpinin de yavru köpeklerle birlikte olduğu görüldü.

Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi
Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi
Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi
Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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