Soğuksu Milli Parkı'nda yangın
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Soğuksu Milli Parkı'nda yangın

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

02.09.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:10

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınıp, söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nın Göllü mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınarak, söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

VALİ ŞAHİN: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam ilçemizde Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Soğuksu Milli Parkı'nda yangın

Kaynak: DHA

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