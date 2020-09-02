Soğuksu Milli Parkı'nda yangın (1)
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Soğuksu Milli Parkı'nda yangın (1)

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Soğuksu Milli Parkı'nda yangın (1)
02.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:21

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınıp, söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nın Göllü mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınarak, söndürülmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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