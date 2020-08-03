Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını
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Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını çıktı.

Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını
03.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:37
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını çıktı. Orman İşletmesi ekiplerince söndürülen yangında, 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Gölderesi mevkisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın bir saatte söndürüldü. Bir dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


- Ankara

Kaynak: DHA

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