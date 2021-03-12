Soğukpınar yeni belediye binasına kavuşuyor

Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar Belde Belediyesince yapımı tamamlanan belediye binasının 31 Mart'ta hizmete açılacağı bildirildi.

Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, yaptığı açıklamada, yeni binanın 180 metrekare alan üzerine kurulu üç kattan oluştuğunu söyledi.

Binanın 1. katında depo, 2. katında belediye hizmet binası, meclis salonu ve 3. katında da misafir odası, geniş kapsamlı toplantı salonu yer aldığını aktaran Eyice, "Çatı altında arşiv odasıyla bin metrekare çevre alanıyla Sogukpınar'a yakışır bir belediye hizmet binası yapıldı. Yeni belediye binamızı 31 Mart'ta hizmete açacağız." dedi.

Eyice, öte yandan beldede imkanlar dahilinde yol, su ve çevre düzenleme çalışmalarına da devam ettiklerini ifade ederek, "Yeni hizmet binasının yapımı tamamlanınca beldemizde büyük bir ihtiyaç giderilmiş olacak. Beldemizde çalışmalarımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık