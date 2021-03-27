Soğukluk rekoru İmranlı'da kırıldı
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Soğukluk rekoru İmranlı'da kırıldı

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Soğukluk rekoru İmranlı'da kırıldı

Sivas'ın İmranlı ilçesi dün gece eksi 21,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

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Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı

Sivas'ın İmranlı ilçesi dün gece eksi 21,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde dün gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,1 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sıfırın altında 15,5 ile Gümüşhane sıfırın altında 13,9 ile Sivas'ın İmranlı ilçesini takip etti.

(Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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