Soğukların kendini hissettirmesi ile ayak sobalarına ilgi arttı
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Soğukların kendini hissettirmesi ile ayak sobalarına ilgi arttı

17.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:44
Soğukların kendini hissettirmesi ile ayak sobalarına ilgi arttı

Kış soğuklarının kendini hissettirmesi ile birlikte 'ayak sobası' olarak bilinen ve keçeden üretilen ayakkabı tabanlıklarına ilgi arttı.

Kış soğuklarının kendini hissettirmesi ile birlikte 'ayak sobası' olarak bilinen ve keçeden üretilen ayakkabı tabanlıklarına ilgi arttı.

Her gün ayaklarımız farkında olmadan büyük bir efor sarf ediyor. Günlük yürüyüşlerimizde ya da ayakta durmamızda vücudumuzun en değerli iş birlikçisi olan ayaklarımızın sağlığı daha da önem kazanıyor. Kış aylarında üşüyen ayaklar bir çok hastalığa davetiye çıkartırken, keçeden üretilen kışlık ayakkabı tabanlıkları ayaklarını sıcak tutmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde pazarcılık yapan ve kışın keçe tabanlık başta olmak üzere çeşitli kışlık ürünler satan Kasım Altınel satışlardan oldukça memnun.

Keçe tabanlıkların ayakkabının içerisinde ayakları sıcak tuttuğunu ifade eden Altınel, "Kış aylarının gelmesi ile nezle, grip gibi rahatsızlıklar da artıyor. Bu hastalıkların bir çoğuna da kişinin kendine iyi bakmaması ve üşüyen ayakların neden olduğu biliniyor. Ayak sağlığını korumak, ayaklarını sıcak tutmak isteyen vatandaşlar keçe tabanlıklardan alarak ayaklarını soğuktan koruyorlar. Keçe tabanlık ayakkabının ayrıca daha rahat olmasını sağlar. Günlük yürüyüşlerimizde ayaklarımızın yorulmasını da büyük ölçüde engeller" diye konuşarak keçe tabanlıkların çiftini 3 liradan sattığını belirtti. - AYDIN

Soğukların kendini hissettirmesi ile ayak sobalarına ilgi arttı
Soğukların kendini hissettirmesi ile ayak sobalarına ilgi arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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