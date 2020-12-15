Soğuklarda ve pandemi sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor
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Soğuklarda ve pandemi sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor

15.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:57
Soğuklarda ve pandemi sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte yaban ve sokak hayvanları için önceden belirlenen 25 farklı noktaya yem bıraktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte yaban ve sokak hayvanları için önceden belirlenen 25 farklı noktaya yem bıraktı.

Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak ve yaban hayvanları için belirli aralıklarla doğaya hazır mama, ekmek ve yaban kuşları için de yem bırakılıyor. Soğuk kış aylarında ve pandemi dönemindeki kısıtlamalardan dolayı sahipsiz sokak hayvanları için düzenli olarak önceden belirlenen 25 farlı bölgede sokak hayvanları için hem hazır mama hem de ekmek bırakılarak beslenmeleri sağlanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak üniversite arkası, Fırıncı Mahallesi, TOKİ Karagöz Bölgesi, Yeşiltepe Hayvan Pazarı, 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi, Beylerderesi çöp döküm sahası ile Turgut Özal Tabiat Parkı'na sahipsiz hayvanlar için yem bırakıldı. Ayrıca ekipler tarafından yaban kuşları da unutulmayarak tane yemleme yapıldı. Yemleme çalışmalarının belirli periyotlarla devam edeceği vurgulandı. - MALATYA

Soğuklarda ve pandemi sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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