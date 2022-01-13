Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli yakalandı

Muratpaşa ilçesi, Mehmetçik Mahallesi'nde farklı tarihlerde çeşitli hırsızlık olayları meydana geldi. 3 ayrı adresten klima boruları, elektrikli bisiklet ve demir parçaları çalan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için ekipler, çalışma başlattı. Yağmura rağmen hırsızlık öncesi keşif yaptığı belirlenen şüphelinin görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya Emniyeti Muratpaşa İlçe Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, rahat tavırları ile dikkati çeken şüphelinin Suriye vatandaşı M.E.A. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, M.E.A'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.