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Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da girdiği 3 ayrı adresten klima boruları, elektrikli bisiklet ve demir parçaları çalan M.E.A (23), polisin sıkı takibiyle yakalandı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da girdiği 3 ayrı adresten klima boruları, elektrikli bisiklet ve demir parçaları çalan M.E.A (23), polisin sıkı takibiyle yakalandı. Güvenlik kamerası ile görüntülenen şüphelinin rahat ve soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Muratpaşa ilçesi, Mehmetçik Mahallesi'nde farklı tarihlerde çeşitli hırsızlık olayları meydana geldi. 3 ayrı adresten klima boruları, elektrikli bisiklet ve demir parçaları çalan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için ekipler, çalışma başlattı. Yağmura rağmen hırsızlık öncesi keşif yaptığı belirlenen şüphelinin görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya Emniyeti Muratpaşa İlçe Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, rahat tavırları ile dikkati çeken şüphelinin Suriye vatandaşı M.E.A. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, M.E.A'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.


- Antalya
Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli yakalandı

Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli yakalandı

Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli yakalandı

Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli yakalandı

Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli yakalandı

Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli yakalandı

Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli yakalandı

Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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