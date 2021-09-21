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Soğuk ve yağışlı hava geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların, Karadeniz ile Doğu Akdeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların, bu sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Soğuk ve yağışlı havanın cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olduktan sonra Türkiye'yi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.

(İHA)

Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Soğuk ve yağışlı hava geliyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Soğuk ve yağışlı hava geliyor
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