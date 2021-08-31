Soğuk su içtiler, fotoğraf çektirdiler, çantayı çalamadan kaçtılar
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Soğuk su içtiler, fotoğraf çektirdiler, çantayı çalamadan kaçtılar

Soğuk su içtiler, fotoğraf çektirdiler, çantayı çalamadan kaçtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de hırsızlık amacıyla bir iş yerine giren iki çocuğun çalmak istedikleri malzemeleri çantalara doldurduktan sonra dolaptan çıkardıkları soğuk suyu içmeleri ve masaya oturup fotoğraf çektirmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de hırsızlık amacıyla bir iş yerine giren iki çocuğun çalmak istedikleri malzemeleri çantalara doldurduktan sonra dolaptan çıkardıkları soğuk suyu içmeleri ve masaya oturup fotoğraf çektirmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin alarmı çaldı. İş yeri sahibinin haberdar olması üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler iş yerini soymaya çalışan hırsızlık şüphelisi şahısların çeşitli suçlardan 26 adet kaydı bulunan 16 yaşındaki M.C.G. ile yine çeşitli suçlardan 26 adet kaydı bulunan 16 yaşındaki B.K. olduğunu tespit etti.

Şahısların yakalanması için saha çalışmalarına başlayan ekipler yapılan fiziki takibin ardından ikametlerinde saklanan şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.C.G. ve B.K. isimli şahsılar Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şahıslar hakkında iş yerini soyma teşebbüsünden adli tahkikat başlatıldı.

İş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayını çözmek üzere güvenlik kameralarını detaylı incelemeye alan ekipler gördükleri karşısında şaşkına döndü. Polisleri dahi şaşırtan görüntülerde çocukların iş yerine girdikleri, ardından içerde bulunan tüm malzemeleri didik didik ettikleri görüldü. Çalacakları malzemeleri çantalara dolduran çocukların daha sonraki davranışları ise pes dedirtti. Dolaptan soğuk su çıkarıp içen şahısların ardından masaya oturarak fotoğraf çekildikleri görüldü. Görüntülerde iş yerinde eğlenceli vakit geçirdikleri görülen çocukların daha sonra çantalarla birlikte dışarıya çıktıkları sırada alarmın çalması üzerine korkup çaldıkları malzemeleri bırakıp koşarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. - OSMANİYE

Soğuk su içtiler, fotoğraf çektirdiler, çantayı çalamadan kaçtılar
Soğuk su içtiler, fotoğraf çektirdiler, çantayı çalamadan kaçtılar
Soğuk su içtiler, fotoğraf çektirdiler, çantayı çalamadan kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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