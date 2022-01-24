Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte çorba, mont ve bot yardımında bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte çorba, mont ve bot yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için sorumluluk alanındaki ana arterlerde temizleme, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, özel grupların ihtiyaçlarının giderilmesi için Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığınca kurulan sosyal destek ekibi, yaşlı vatandaşların evlerine ekmek ve sıcak çorba dağıtımı yapıyor.

Yaklaşık 500 haneye ulaşılırken, bu kişilerin dışardan sağlanması gereken işlem ve ihtiyaçlarını da yine sosyal destek ekipleri karşılıyor.

Ekipler ayrıca 370 ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bot ve mont desteği verdi.