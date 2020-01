Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1

31.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:26

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, yaralar sarılmaya devam ediliyor. Elazığ 'da, soğuk kış gecelerini, kendileri için kurulan çadırlarda, spor salonlarında ve tren istasyonundaki vagonlarda geçiren depremzedelerin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzedeler, kendilerine sunulan bu imkanlardan memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.Depremden en çok etkilenen Elazığ'da, evleri yıkılan ve hasarlı olanlar, geceyi kendileri için kurulan çadırlarda, spor salonlarında ve tren istasyonundaki vagonlarda geçiriyor. AFAD ve Kızılay başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinden depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor. Elazığ'ın birçok noktasında depremzedeler için çadırlar kurulmuş durumda. Kent merkezinde bulunan Kültür Parkı da bunlardan biri. Sadece, Kültür Parkı'nda 450 çadır var. Çadırlarda, 24 saat çay, salep, sıcak çorba ve yemeğin yanı sıra, çocuklar için anaokulu, aileler için psikolojik destek ve sağlık hizmetleri de sunuluyor.GÖNÜLLÜ GENÇLER ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTIBazı gönüllüler de çadırlardaki çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtarak katkı sağlamaya çalışıyor. Elazığlı gençlerin sosyal medyadan örgütlenip bir araya geldiği 'Elazığ İçin Yardım Vakti' gönüllüleri de çeşitli oyuncak ve hediyeleri çadırlardaki çocuklara dağıtıyor. Gönüllülerden Nebil Ersöz, çocukların kendilerini iyi hissetmesi için küçük, ufak ama mutlu edici, etkisi büyük hediyeleri hazırladıklarını belirterek, Psikolojik olarak çocukların ve ailelerin bir çöküntüsü var, biz bunu önemsiyoruz. Çocukların kendilerini iyi hissetmesi için küçük, ufak ama mutlu edici, etkisi büyük hediyeler hazırladık. Elazığ'da bağımsız olarak 'Elazığ İçin Yardım Vakti' çatısı altında toplanan gençleriz. Sosyal medyadan organize olup insanların yüzünü güldürmeye ve bir nebze olsun depremin etkisini hafifletmeye çalışıyoruz dedi.TUNCELİ VALİSİ, EKMEK PİŞİRİP DAĞITTITunceli Valisi Tuncay Sonel de depremzedeler için sıcak ekmek çıkartan bir yardım çadırında, ekmek pişirip depremzedelere dağıttı.'DEVLET, HER TÜRLÜ İMKANI BİZE SUNUYOR'Nail Bey mahallesindeki evleri hasarlı olduğu için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çadırda kalan Cihan Yeşilçınar, çadırda yaşadıkları zamanı şu cümlelerle ifade ettiAkşamları biraz kapının önünde ateş yakıp önünde dinleniyoruz, sonra gelip içeride sohbet ediyoruz. Burada devletin bize sunduğu imkanlar var, çadır kurmuşlar, yerimiz sıcak, burada ana okulu var çocuklar gündüz oraya gidiyor, oyun yerleri var oyun oynamaya gidiyorlar, psikolojik olarak destek veriyorlar çocuklara, sağlık ocağı kurmuşlar. Psikolojik olarak burada kafamız kulağımız rahat. Sürekli kapımızı çalıyorlar bir ihtiyacınız var mı diye. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bize her türlü hizmet yapılıyor.Cihan Yeşilçınar'ın eşi Seher Arzu Yeşilçınar da devletin kendilerine sunduğu maddi ve manevi desteklerden dolayı müteşekkir olduğunu belirterek, Devlet arkamızda, her türlü maddi ve manevi desteğini üzerimizden eksik etmiyorlar sağ olsunlar. Çocuklarla ayrı ilgileniyorlar, bizimle ayrı ilgileniyorlar. Diyanet bile gelip tek tek bizi ziyaret etti. Burada rahatız, herhangi bir sıkıntımız yok dedi.Eşi ve bir çocuğuyla birlikte spor salonunda kalan Esengül Oğraş ise, kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek şöyle konuştuAbdullah Paşa mahallesinden geldik. Bizim ev yıkıldı ağır hasar verdiler. Ev arıyorduk bulamadık, bir çocuğum özürlü. Burada bize çok iyi bakıyorlar, çok güzel hizmetler veriyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Hiçbir şikayetimiz yok, rahatız çok şükür.Zihinsel engelli iki kardeşiyle birlikte spor salonunda kalan bir başka depremzede Birgül Çelik de, kendilerine fazlasıyla imkanlar sunulduğunu ifade ederek şunları söylediEvimizde hasar var, tespit yapılana kadar girmeyin dediler. İki kardeşimle beraber geldim, kardeşlerim zihinsel engelli, onlara ben bakıyorum. Depremden sonra buraya geldik. Allah devletimizden razı olsun. Her şekilde imkanlarımız fazlasıyla var. Eğlence yapıyorlar, çocukların psikolojisini düzeltmek için. Oyuncaklar dağıtıyorlar. Onları görünce bizim de kafamız dağılıyor. 24 saat çay, salep, çorba, sıcak yemek var. Burada hiçbir eksiğimiz yok. Tek eksiğimiz korkumuz, evlerimize giremiyoruz.

Evi ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen ve 7 kişilik ailesiyle birlikte tren istasyonundaki vagonlarda kalan Özdal Akyol ise kış gününde sıcak bir yerde kalma imkanı bulduklarını söyledi. Akyol, Evimize yıkım kararı verildi, mühürlediler evimizi, eşyalarımız da olduğu gibi içerde kaldı. Biz de trende kalmak zorunda kaldık. Yiyecek geliyor, her şeyimiz bol geliyor. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun, bakıyorlar bize. Bu kış gününde yerimiz sıcak ve rahat. Yalnız banyo sorunumuz var. Evimiz yapılsa, bir an evvel evimize gitmeyi isteriz dedi.

Kaynak: DHA