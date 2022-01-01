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Soğuk havaya naylon ve brandalı önlem

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'ta bazı vatandaşlar, evlerinin kapı, balkon ve pencere ve araçlarının üstünü naylon ve branda kaplayarak soğuktan korunuyor.

MUŞ (AA) - Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'ta bazı vatandaşlar, evlerinin kapı, balkon ve pencere ve araçlarının üstünü naylon ve branda kaplayarak soğuktan korunuyor.

Muş ta kışın soğuk havadan dolayı evlerini ve araçlarını ısıtmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar, naylon ve brandayla önlem almaya çalışıyor. Kente kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirten Vatandaşlar, "Çok soğuk olduğunda naylon ve branda yöntemi uyguladıklarını hem yakıttan tasarruf ettiklerini hemde araçlarını soğuktan korumaya çalıştıklarını belirttiler.

Soğuk havaya naylon ve brandalı önlem

Soğuk havaya naylon ve brandalı önlem

Soğuk havaya naylon ve brandalı önlem

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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