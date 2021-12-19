Soğuk havaya karşı ilginç yöntem

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de aracını soğuk havadan korumak isteyen sürücü, ilginç bir yönteme başvurarak dikkat çekti.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışıyla birlikte kent genelinde soğuk havalar hissedilmeye başlandı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde yer yer eksi derecelere düştüğü kentte, aracını soğuktan korumaya çalışan sürücüler dikkat çekti. Bir vatandaşın ise minibüsünün lastiklerini battaniye ile kapatması görenleri düşündürdü. Hem kaporta üzerinde hem de lastiklerde yer alan battaniyeler soğuk havanın boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan, kentin farklı bölümlerinde soğuk havaya karşı araç sahiplerinin farklı tedbirler aldığı görüldü. - ESKİŞEHİR

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