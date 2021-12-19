Soğuk havaya karşı ilginç yöntem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soğuk havaya karşı ilginç yöntem

Soğuk havaya karşı ilginç yöntem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de aracını soğuk havadan korumak isteyen sürücü, ilginç bir yönteme başvurarak dikkat çekti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de aracını soğuk havadan korumak isteyen sürücü, ilginç bir yönteme başvurarak dikkat çekti.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışıyla birlikte kent genelinde soğuk havalar hissedilmeye başlandı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde yer yer eksi derecelere düştüğü kentte, aracını soğuktan korumaya çalışan sürücüler dikkat çekti. Bir vatandaşın ise minibüsünün lastiklerini battaniye ile kapatması görenleri düşündürdü. Hem kaporta üzerinde hem de lastiklerde yer alan battaniyeler soğuk havanın boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan, kentin farklı bölümlerinde soğuk havaya karşı araç sahiplerinin farklı tedbirler aldığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Soğuk havaya karşı ilginç yöntem

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title