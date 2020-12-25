Soğuk havaya aldırış etmeden yüzdüler

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1864'ten beri her yıl 25 Aralık'ta düzenlenen geleneksel Peter Pan Kupası yüzme yarışı, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi. Buna rağmen yarış için Hyde Park'ta bulunan Serpentine Gölü'ne gelenler soğuk havaya rağmen suya girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar