Soğuk havaya aldırış etmeden yüzdüler
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Soğuk havaya aldırış etmeden yüzdüler

25.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:49

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1864'ten beri her yıl 25 Aralık'ta düzenlenen geleneksel Peter Pan Kupası yüzme yarışı, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1864'ten beri her yıl 25 Aralık'ta düzenlenen geleneksel Peter Pan Kupası yüzme yarışı, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi. Buna rağmen yarış için Hyde Park'ta bulunan Serpentine Gölü'ne gelenler soğuk havaya rağmen suya girdi.

Soğuk havaya aldırış etmeden yüzdüler
Soğuk havaya aldırış etmeden yüzdüler
Soğuk havaya aldırış etmeden yüzdüler
Soğuk havaya aldırış etmeden yüzdüler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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