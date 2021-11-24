Soğuk Havanın Kömür İstemini Artırması Sonucu Çin'deki Kömür Krizi Henüz Düzelmedi

Çin'deki rekor kömür üretimi, bu kış aşırı soğuk tehdidi yüzünden kömür sunumu yakında yeniden tükenebileceğinden Çin'in enerji krizini sona erdirmedi.

Ülkenin en büyük kömür limanlarından birine ait danışmanlık firması olan Qinhuangdao Marine Coal Trading Market Co. 'ya göre, La Nina hava durumu modeli (La Nina, daha geniş ölçekli El Nino Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olan ve El Nino'nun daha soğuk karşılığı durumunda olup okyanuslar ve atmosferdeki ısıyı gösteren iklim olgusu modelidir. Ç. N. ) olasılıkla sıcaklıkların kış boyunca dönemsel olarak düşmesine neden olarak evleri ısıtma istemini artıracak.

Firmanın kıdemli kömür analisti olan Xiao Hong, sözkonusu durumun karşılığında güç üreten santraller üzerinde kömür satın almayı sürdürmeleri için baskı oluşacağını ve artan üretim düzeylerine rağmen fiyatların desteklenmesine yardımcı olacak bir durumun ortaya çıkacağını dile getirdi.

Xiao bir çevrimiçi konferansta, "Enerji krizi henüz bitmedi, Aralık ayında kötü hava koşullarına dayanmak için yeniden stoklama istemi olacak. " yorumunu yaptı.

Günlük kömür üretimi 12 milyon tonun üzerine çıkarken elektrik santrali firmalarındaki stoklar, Pekin'in madencilere üretimi artırmaları konusunda baskı yapmasının ardından yakında geçen yılın düzeylerine geri dönecek. Ülke yönetimi ayrıca, maden çıkışlarında oluşan kömür fiyatına, yerel kaynaklardan kömür satınalımını daha uygun fiyatlı duruma getirip Endonezya gibi ülkelerden daha pahalıya kömür dışalımı istemini azaltan bir üst sınır koydu.

Zhengzhou Ticaret Borsası'ndaki termal kömür vadeli işlemleri Salı günü (23/11/2021) %1 oranında artışla ton başına 871, 2 yuan'a yükselirken 15 Kasım 2021'den bu yana %7'den fazla artış gösterdi.

Kaynak: Miningweekly. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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