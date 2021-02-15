Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor
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Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor

15.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:00
Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde, 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalacağı, sıcaklıklardaki düşüşün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde, 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalacağı, sıcaklıklardaki düşüşün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, ülkede halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyrediyor.

Sıcaklıkların yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalması bekleniyor. Sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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