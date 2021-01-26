Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu
Buz tutan Kars Çayı Üzeri battaniye ile kapatılmış araçlar Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması Kars'ta soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu.
Buz tutan Kars Çayı
Üzeri battaniye ile kapatılmış araçlar
Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması Kars'ta soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu.
Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Öte yandan bazı vatandaşlar da soğuk havada yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinlere yem verdi.
Kars Belediyesi ekipleri cadde ve kaldırımdaki karları temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan