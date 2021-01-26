Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu
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Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu

26.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:34

Buz tutan Kars Çayı Üzeri battaniye ile kapatılmış araçlar Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması Kars'ta soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu.

Buz tutan Kars Çayı

Üzeri battaniye ile kapatılmış araçlar

Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması Kars'ta soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu.

Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan bazı vatandaşlar da soğuk havada yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinlere yem verdi.

Kars Belediyesi ekipleri cadde ve kaldırımdaki karları temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu
Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu
Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu
Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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