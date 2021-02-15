Soğuk havanın etkili olduğu Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı
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Soğuk havanın etkili olduğu Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı

15.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:48
Soğuk havanın etkili olduğu Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı

Edirne'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ile belediye ekipleri, soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

Edirne'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ile belediye ekipleri, soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

DKMP ekipleri, Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'ndeki güvercinleri besledi.

Edirne Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri ise kentin 15 noktasına sokak hayvanları için mama bıraktı, güvercinler için meydanlara buğday serpti. Çalışmaya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan da katıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Sokak hayvanlarının unutulmadığını aktaran Tanrıkulu, "Halkımız hiç merak etmesin. Can dostlarımız bize emanet. Ekiplerimiz 15 ayrı noktaya kedi ve köpeklerimiz için mama bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Lalapaşa, Süloğlu ve Keşan ilçelerinde de belediye ekipleri sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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