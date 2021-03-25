Soğuk havaların devam etmesi meyve ve sebze fiyatlarını etkiliyor

Birkaç gündür etkili olan soğuk havalar semt pazarlarını etkiledi. Esnaflar, soğuk havaların devam etmesi durumunda fiyatların artacağını düşünüyor.

Günlük sebze ve meyvelerin halden geldiği semt pazarları, son günlerde etkisini gösteren soğuk havalardan etkilendi. Esnaflar, soğuk havaların devam etmesinin fiyatların artmasına sebep olacağını belirtiyor.

Hava şartlarının ürünlerde etkisinin olduğunu söyleyen pazar esnafı Yunus Arslan, "Bu aralar ürünlerde bir sıkıntı yok. Hava şartlarının olumsuz olması fiyatlara da etkisi olabiliyor. Kıvırcık 3,5 lira, maydanoz 1 lira, dereotu 1,5 lira. Nanenin fiyatı biraz yüksek, 2 liradan satıyoruz. Geçen seneye oranla bu sene çeşitler daha bol diyebiliriz. Geçen seneye göre fiyatlarımız normal diyebiliriz. Havanın soğuk olması fiyatlara yansıması oluyor. Ama havalar bu aralar çok belirsiz bazen sıcak bazen de soğuk oluyor. Havalar soğuk devam ederse sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

"PORTAKAL 7 LİRA, MANDALİNA İSE 8 LİRADAN BAŞLIYOR"

Pazarcı Hüseyin Atmaca ise, mandalina ve portakal zamanının bitmek üzere olduğu söyleyerek, "Yaz meyvelerine yavaştan geçiş başlıyor. Şuanda portakal 7 lira, mandalina ise 8 liradan başlıyor. Elmalar da 5 ila 7 liradan başlıyor. Domates az geliyor artık. Kilosu 5 liradan başlayan domatesin kalitesine göre fiyatları da değişiyor. Hava durumu böyle soğuk devam etmesi durumunda, ilerleyen günlerde meyve ve sebzelerin fiyatlarına yansır. Yarın gelecek olan portakal ve mandalina donuk olabilir. Böyle olursa eğer fiyatlara etki eder" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı