Soğuk havalarda kaygan zeminlere dikkat
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Soğuk havalarda kaygan zeminlere dikkat

28.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:20
Soğuk havalarda kaygan zeminlere dikkat

Gün içerisinde hava sıcaklığının bazı saatlerde sıfırın altına düşmesi zeminlerde buzlanmalara sebep olurken insanların kayıp düşme riski artıyor.

Gün içerisinde hava sıcaklığının bazı saatlerde sıfırın altına düşmesi zeminlerde buzlanmalara sebep olurken insanların kayıp düşme riski artıyor.

Kış aylarına girilirken soğuk havaların etkisi iyice artmaya başladı. Zeminlerde meydana gelen buzlanmalar sebebiyle özellikle cam, mermer ve benzeri az pürüzlü yüzeylerin fazlasıyla kayganlaştığı görüldü. Eller cepte yürümek denge sağlama açısından dezavantaja sebebiyet verirken kısa ve küçük adımlarla yürümek ise kayıp düşme riskini azaltıyor. Tabanı kaymayan ayakkabıların tercih edilmesi de kayma ihtimalini düşüren bir diğer unsur. - ESKİŞEHİR

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Soğuk havalarda kaygan zeminlere dikkat
Soğuk havalarda kaygan zeminlere dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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