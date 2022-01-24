Soğuk havalarda Efeler'de can dostları unutulmadı - Haberler
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Soğuk havalarda Efeler'de can dostları unutulmadı

Soğuk havalarda Efeler'de can dostları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Havaların soğuması ile birlikte ilçe genelinde bulunan can dostlarını unutmayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, kent genelindeki beslenme noktalarına mama bıraktı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Havaların soğuması ile birlikte ilçe genelinde bulunan can dostlarını unutmayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, kent genelindeki beslenme noktalarına mama bıraktı.

Efeler Belediyesi, düzenli olarak sürdürdüğü sokaktaki can dostlarını besleme çalışmalarına havaların soğuması ile birlikte hız verdi. Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı noktalarındaki sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirildi. Özellikle yoğun kar yağışı alan yüksek rakımlı mahallelerdeki sokak hayvanları için mama desteği sağlayan ekipler, yaptıkları besleme çalışmalarında can dostlarını sevgisiz de bırakmıyor. Dondurucu soğukla birlikte yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için Efeler halkını duyarlı olmaya davet eden Başkan Mehmet Fatih Atay ise "Soğuk havanın etkili olduğu bu günlerde, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için çalışmalarımızı artırıyoruz. Vatandaşlarımızdan da evlerinin önüne bir kap mama ve su koyarak bu konuda hassasiyet göstermelerini diliyoruz" dedi. - AYDIN

Soğuk havalarda Efeler'de can dostları unutulmadı

Soğuk havalarda Efeler'de can dostları unutulmadı

Soğuk havalarda Efeler'de can dostları unutulmadı

Soğuk havalarda Efeler'de can dostları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Fatih Atay, Veteriner, Efeler, Yerel, Haber

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