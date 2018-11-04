Soğuk Havalarda Doğal Antibiyotiklere Olan İlgi Arttı

Soğuk havalarda doğal antibiyotiklere olan ilgi arttı

GAZİANTEP - Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların gribe ve diğer hastalıklara karşı doğal antibiyotik niteliği taşıyan taze sıkılmış meyve sularına ilgisi arttı.

Gaziantep'te son günlerde hava sıcaklıklarının hızlıca düşmesi ve hastalıkların artması vatandaşları doğal antibiyotik niteliği taze sıkılmış meyve sularına yönlendirdi. Vatandaşlar özellikle gribe karşı vücut direncini arttırmak ve vitamin takviyesi yapmak için el yapımı doğal sıkma meyve sularını tercih ediyor.

Gaziantep'te soğuk havalarda özellikle portakal, limon, greyfurt ve nar suyu gibi doğal içecekler yoğun ilgi görürken, vatandaşların adeta doğal antibiyotik diye tabir ettiği meyve sularının satışını yapan iş yerleri ise gün içerisinde satışlarında artış olduğunu belirtti.

Kentte Civa Vitamin diye taze meyve suyu işletmesi bulunan Hüseyin Çetin, "Havaların soğuması nedeniyle vatandaşların taze sıkılmış meyve sularına olan ilgisi arttı. Soğuk havalarda özellikle C vitamini taşıyan limon, greyfurt, portakal ve özellikle nar çok tercih ediliyor. Çünkü bu meyveler doğal antioksidan özelliği de taşıyor. Zaten gelen müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu aynı talepte bulunuyor, nar suyu çok tercih ediliyor. Nar suyu içince kolay kolay hasta olmadığını, grip olmadığını söyleyen bile var" dedi.

İki gündür hasta olduğunu belirten ve ilaç kullanmak yerine doğal meyve suyu içmeyi tercihi ettiğini söyleyen İsmail Hakan isim vatandaş ise, "İki gündür hastaydım. Soğuk algınlığım vardı. Çareyi ilaçlarda değil doğal vitaminlerde aradım. Sokaktan geçerken de burası dikkatimi çekti ve gelerek güzel bir C vitamini içeren meyve suyu içtim" diye konuştu.