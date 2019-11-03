Soğuk havalar yüzünü gösterdi, vatandaşlar aktarlara koştu

03.11.2019 11:22

Diyarbakır'da soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu.



Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bulunan aktarlar, soğuk havaların gelmesi ile müşteri patlaması yaşadı. Gazi Caddesi üzerinde bulunan bitkisel ürün satıcısı Baharatçı Kör Yusuf, şifayı bitkilerde arayan vatandaşların uğrak mekanı oldu. 1891 yılından bu yana bitkisel ürünler satılan iş yeri işletmecisi Süleyman Onur, kış aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların ürünlerine talebinin arttığını söyledi. Onur, "Vatandaşlara şifa dağıtıyoruz, soğuk algınlığı, grip, nezle, öksürüğe bitkisel yöntemlerle çare buluyoruz. Havalar soğudu vatandaşların talebi arttı, ıhlamur, hacı Naide çayı, tarçın, zencefil, zerdeçal ve benzeri bitkiler bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ürünleri tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar, sürekli ürün aldıkları baharatçılardan alışveriş yapmalı. Kulaktan dolma bitkisel ürünleri alıp kullanmak sağlığa her zaman faydalı olmayabilir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA