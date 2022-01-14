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Soğuk havalar süs havuzlarını dondurdu

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Yerel

Soğuk havalar süs havuzlarını dondurduAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının eksi derecelerin altına düşmesi ile kentin bir çok bölgesinde dereler ve süs havuzları dondu.

Soğuk havalar süs havuzlarını dondurdu

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının eksi derecelerin altına düşmesi ile kentin bir çok bölgesinde dereler ve süs havuzları dondu.

Kentte dün yaşanan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Sıcaklığın düşmesi ile kent genelindeki dereler ile birlikte süs havuzları da dondu. Hava sıcaklığının kent merkezinde eksi 7 derecelere düşerken, bazı ilçelerde ise termometreler gece saatlerinde eksi 10'lara kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile birlikte kent merkezindeki süs havuzları ile Şuhut ilçesindeki Gali Çayı'da dondu. Meteorolojiden alınan bilgilerde, soğuk havaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Soğuk havalar süs havuzlarını dondurdu

Soğuk havalar süs havuzlarını dondurdu

Soğuk havalar süs havuzlarını dondurdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri

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