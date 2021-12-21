Soğuk havadan etkilenmemek için kafeye sığınan sokak köpekleri iç ısıttı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, soğuk havadan korunmak için bir kafeye sığınan sokak köpekleri gülümsetti.

Kentte, kış ayları nedeniyle soğuk hava etkili olurken, halk kadar sokak hayvanları da korunmaya çalışıyor. Soğuktan etkilenmemeye çalışan sokak hayvanlarından bazılarının bir kafeye sığındığı görüldü. Porsuk Bulvarı'nda bulunan bir kafede, tavanda bulunan ısıtıcının altında mışıl mışıl uyuyan iki tane sokak köpeği, güzel görüntüler oluşturdu. Kafe çalışanları ve müşterilerin köpeklere mama vermesi de, dikkatlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR