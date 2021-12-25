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Soğuk havada sokak hayvanlarının yardımına polis koştu

Soğuk havada sokak hayvanlarının yardımına polis koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de polis ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ve gönüllülerle birlikte soğuk havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını besledi.

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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ve gönüllülerle birlikte soğuk havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını besledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ile hayvan besleme gönüllüleri, sokağa bırakılan, barınma ve beslenme imkanı olmayan hayvanları besledi. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için yaşam alanlarına hayvan yemi bırakan ve gerekli kontrolleri yapan ekiplerin, çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Soğuk havada sokak hayvanlarının yardımına polis koştu

Soğuk havada sokak hayvanlarının yardımına polis koştu

Soğuk havada sokak hayvanlarının yardımına polis koştu

Soğuk havada sokak hayvanlarının yardımına polis koştu

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