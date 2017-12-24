Soğuk Havada Sokak Hayvanlarını Unutmadılar

Bilecik Belediyesi, Hayvanları Koruma Derneği ve bir grup öğrencinin iş birliği ile sokak hayvanları için yapılan "kedi ve köpek evleri" bazı bölgelere yerleştirildi.



Bilecik Belediyesi, Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Birliği ve Fotoğrafçılık Bölümü ile Hayvanları Koruma Derneğinin organizasyonuyla sabah erken saatlerde Kapalı Tuhafiye Pazarı'na giden 25 gönüllü, hayvanlar için tahta evler yaptı. Hazırlanan 7 kedi ve köpek evi, kentin çeşitli bölgelerine yerleştirildi.



Bilecik Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sühendan Senger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan bu soğuk havalarda hayvanlara yardımcı olmalarını beklediğini söyledi.



"Ölmesinler, aç kalmasınlar. Onlar da birer canlı." diyen Senger, şunları kaydetti:



"Biz de bunun için öğrenci arkadaşlarımızla belediyeden temin ettiğimiz imkanlarla tahta ve sacları kullanarak 7 kulübe yaptık. Bunların iki tanesini şehir merkezine, 5 tanesini de Pelitözü Göleti'ne koyacağız. Orada çok hayvan var. İlerleyen dönemlerde daha da ev yapacağız."