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Soğuk havada sıcak jest

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Soğuk havada sıcak jest

Samsun'da gönüllü şahıslar tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet güçlerine çay ve çorba ikram edildi.

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Samsun'da gönüllü şahıslar tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet güçlerine çay ve çorba ikram edildi.

İlkadım ilçesinde bulunan İlim Yayma ve Eğitim Vakfı gönüllü öğrencileri tarafından polislerin içini ısıtan bir davranışa imza atıldı. Gönüllü kişiler yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle, 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yer alan kontrol noktalarında görev yapan polis memurlarına sıcak ikramda bulundular.

Uygulama imkanların el vermesi dahilinde devam edecek

Vakfın mutfağında pişen sıcak çorbalar, vakıf çalışanları tarafından tek kullanımlık kaselere konularak yola çıkıyor. İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yer alan kontrol noktalarındaki ekipler bir bir ziyaret edilerek çorbalar ikram ediliyor. Gayelerinin pandemi döneminde duraksamadan çalışan emniyet birimlerine naçizane destek sağlamak olduğunu belirten İlim Yayma ve Eğitim Vakfı gönüllüleri, "Vakıf olarak bu dönemde biz de üzerimize düşeni yapmak istedik ve böyle bir şey düşündük. Yaklaşık 10 aydır sürdürdüğümüz bu uygulama imkanların el vermesi dahilinde devam edecektir" dediler. - SAMSUN

Soğuk havada sıcak jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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