Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Mevsim şartları nedeniyle otlakların azaldığı Iğdır'da, bazı büyükbaş hayvanların sulak alanlara girerek beslenmeye çalışıyor.
IĞDIR (AA) - Mevsim şartları nedeniyle otlakların azaldığı Iğdır'da, bazı büyükbaş hayvanların sulak alanlara girerek beslenmeye çalışıyor.
Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, soğuk hava ve Kar yağışı nedeniyle besiciler hayvanlarını yaylalardan indirdi.
Kış mevsimine girilmesiyle otlakların azaldığı Ağrı Dağı bölgesinde de karınlarını doyuramayan bazı büyükbaş hayvanlar sulak alanlara giriyor.
Bir metreden fazla dip balçığının olduğu sulak alanın içine giren büyükbaş hayvanlar, buradaki taze otlarla besleniyor.
Hayvanların bataklıktaki zorlu beslenme mücadelesi ilginç görüntü oluşturdu.