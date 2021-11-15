Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor - Haberler
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Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor

Mevsim şartları nedeniyle otlakların azaldığı Iğdır'da, bazı büyükbaş hayvanların sulak alanlara girerek beslenmeye çalışıyor.

IĞDIR (AA) - Mevsim şartları nedeniyle otlakların azaldığı Iğdır'da, bazı büyükbaş hayvanların sulak alanlara girerek beslenmeye çalışıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, soğuk hava ve Kar yağışı nedeniyle besiciler hayvanlarını yaylalardan indirdi.

Kış mevsimine girilmesiyle otlakların azaldığı Ağrı Dağı bölgesinde de karınlarını doyuramayan bazı büyükbaş hayvanlar sulak alanlara giriyor.

Bir metreden fazla dip balçığının olduğu sulak alanın içine giren büyükbaş hayvanlar, buradaki taze otlarla besleniyor.

Hayvanların bataklıktaki zorlu beslenme mücadelesi ilginç görüntü oluşturdu.

Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor

Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor

Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor

Soğuk havada otlağın azalmasıyla büyükbaş hayvanlar sulak alanlarda besleniyor

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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