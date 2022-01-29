- Soğuk havada karlı yollar yaban hayvanları için aşıldı

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası'nda diz boyu karda yemleme çalışması yaptı

Yemleme çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken ekiplerin sokak köpeklerini elleri ile beslemesi soğuk havada yürekleri ısıttı

OSMANİYE - Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için seferber olan Osmaniye Belediyesi ekipleri diz boyu karda yemleme çalışması yaptı. Yemleme çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken ekiplerin sokak köpeklerini elleri ile beslemesi soğuk havada yürekleri ısıttı.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için Osmaniye Belediyesi harekete geçti. Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Zorkun Yaylası'nda belediye ekipleri yaban ve sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı. 4x4 araçlarla aşılan karlı yollar sonrasında dondurucu soğuğa aldırış etmeyen ekipler 300 kilogram kasap artığı, 300 kilogram pazar artığı, 100 kilogram ekmek ve 300 kilogram kuru mamayı kar üzerine hayvanlar için bıraktı. Diz boyu karda gerçekleştirilen yemleme çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken belediye ekiplerinin sokak köpeklerini elleriyle beslemesi soğuk havalarda yürekleri ısıttı.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatının devamı için olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak amacıyla yemleme çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.