Soğuk havada jandarmadan sürücülere sıcak çay jesti
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Soğuk havada jandarmadan sürücülere sıcak çay jesti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaşam için kısa bir mola" projesi kapsamında sürücülere çay ikram etti.

07.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:02
Soğuk havada jandarmadan sürücülere sıcak çay jesti

Afyonkarahisar'ın İlçe Komutanlığı trafik ekipleri İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaşam için kısa bir mola" projesi kapsamında sürücülere çay ikram etti.


Jandarma trafik ekipleri Sandıklı-Hocalar - Uşak karayolunda kontrol noktasında kurdukları çay semaveri ile karlı havada sürücülerin içini ısıttı. Kontrol noktasında durdurulan sürücülerine çay ikram ederek dinlenmelerini sağladı.


Araç kullanırken özellikle cep telefonu ile konuşmak, emniyet kemerini takmamak, aşırı hızlı araç kullanmamak, kış lastiği takmak gibi konularda sürücülere bilgiler veren ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaşam için kısa bir mola"nın önemi hakkında da sürücüleri uyardı. Ayrıca yolda kalan araç sürücülerine de gerekli yardımı yapan jandarma ekipleri, araçların güvenli bir bölgeye çekilmesi ve vatandaşlara konaklama imkanı sağlanması konusunda da yardımda bulundu.


Yolda jandarmanın çay ikramına katılan vatandaşlar, uygulamanın son derece güzel olduğunu, çay ikramına çok şaşırdıklarını, bu tür uygulamaların devam etmesini isdediklerini ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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