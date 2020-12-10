Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram etti

10.12.2020 23:48 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:52
Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram etti

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde restoran işleten Murat Hacıalioğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde soğuk havada uygulama yapan polisleri ziyaret edip, sıcak çorba ikram etti.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde restoran işleten Murat Hacıalioğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde soğuk havada uygulama yapan polisleri ziyaret edip, sıcak çorba ikram etti.

Safranbolu'da restoran işleten Murat Hacıalioğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde soğuk havada uygulama yapan polisler için çorba hazırladı. Çorbaları hazır kaselere dolduran Murat Hacıalioğlu, uygulama noktasında ısınmak için ateş yakan polisleri ziyaret ederek çorba ikramında bulundu. Sıcak çorbaları içen polisler, Murat Hacıalioğlu'na teşekkür etti.Havaların soğuk olduğunu bunun için polislere çorba ikramında bulunduğunu ifade eden Murat Hacıalioğlu, "Bu soğuk havada işleri çok zor. Bizde elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten hava çok soğuk Allah kolaylık versin" dedi.

 


Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram etti
Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram etti
Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram etti
Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da, her gün 3 bin kişiye çorba ikramı
Şanlıurfa'da, her gün 3 bin kişiye çorba ikramı
HAYAD'dan Afrin'deki ailelere sıcak çorba ve ekmek ikramı
HAYAD'dan Afrin'deki ailelere sıcak çorba ve ekmek ikramı
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Ersun Yanal Sergen Yalçın Enner Valencia Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 23:56:46. #1.14#
title