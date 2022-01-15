Soğuk havada gondol keyfi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hava sıcaklıklarının eksi derecelerin altına inmesi gelen turistlerin gondol keyfine engel olamadı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının eksi dereceler olması zaman zaman vatandaşların zorlanmasına neden oluyor. Vatandaşlar genellikle soğuk havalar nedeniyle kapalı alanları tercih ediyor. Özellikle öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında sokaklar boş kaldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen gezginler ise şehrin tadını çıkarmayı tercih etti. Hafif kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecenin altında olması turistlere engel olamadı. Devam eden gondol turlarını tercih eden vatandaşlar bu anları ise çektikleri fotoğraflarla anılarına ekledi. Gondol ile Porsuk çayı üzerinde turlayan vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden Eskişehir'in ve porsuk nehrinin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR