- Soğuk hava yüzünden yangına müdahale etmekte zorlandılar

"Kullandığımız her şey hemen donuyor"

TORONTO - Kanada'nın Toronto kentinde meydana gelen bir yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye erleri, havanın eksi 25 derece olması sebebiyle zor anlar yaşadı. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken kullandıkları malzemelerin donduğunu belirtti.

Yaklaşık bir haftadır Kanada'nın Toronto kentinde etkili olan dondurucu soğuklar kentteki Scarborough Rekreasyon Merkezinde, Perşembe günü başlayan yangının hala söndürülememesine yol açtı. Havanın eksi 25 derece olması sebebiyle itfaiye erleri yangına müdahale etmekte zorlandıklarını dile getirdi. İtfaiye erleri yangına müdahale etmeye devam ederken İtfaiye Şefi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Yangının büyük kısmının yüzme havuzunun üzerindeki çatıda bulunduğundan, ekiplerin binaya giremediğini ve yangına dışarıdan müdahale etmek zorunda kaldıklarını belirten Şef Pegg, "Kullandığımız her şey hemen donuyor" dedi.

Su hortumları dondu

Gece boyunca çalışanları rahatlatmak için sabah saat 08.00 sıralarında itfaiye ekibi değişimi gerçekleşti. Yangın söndürme operasyonlarına yardımcı olmak için Toronto polisine ait bir ısı algılayıcı uçak da getirildi. Aşırı soğuk nedeniyle birkaç itfaiye ve su hortumları donarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye Şefi, ağır ekipmanın şu anda olay yerinde olduğunu ve mürettebatın kalan yangına erişebilmesi için çatının sökülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA