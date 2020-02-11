Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - SİVAS
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Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - SİVAS

Ulaş ilçesi Tecer Dağı görüntüsü Ulaş Gölünden görüntü SİVAS - Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor.

11.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:32
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - SİVAS

ilçesi Tecer Dağı görüntüsü

Ulaş Gölünden görüntü - 'ta soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü il merkezinin yanı sıra ilçelerde de soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri 'ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkisinde, bazı kısımları buz tuttu. Kızılırmak'ın yüzeyi yaklaşık 10 santimetre buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta sıkıntı yaşadı.

Ulaş ilçesinde de Tecer Irmağı kısmen dondu. Ulaş Gölü'nün yüzeyi ise tamamen buzla kaplandı.

Kaynak: AA

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: Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - SİVAS
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