Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
30.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:28
Tarihi Ardahan Köprüsü Kura Nehri Kura Nehri'nde oluşan sis Sokak hayvanları Ağaçların üzerindeki kırağı - Ardahan Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Tarihi Ardahan Köprüsü
Kura Nehri
Kura Nehri'nde oluşan sis
Sokak hayvanları
Ağaçların üzerindeki kırağı - Ardahan
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde etkisini sürdüren soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi. Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanlar zorlandı.
Ağaçlar ve açık alandaki araçlarda kırağı oluşurken, çatılarda buz sarkıtları uzandı.
Kura Nehri bölgesinde buharlaşmayla birlikte etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh