Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
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Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

30.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:28

Tarihi Ardahan Köprüsü Kura Nehri Kura Nehri'nde oluşan sis Sokak hayvanları Ağaçların üzerindeki kırağı - Ardahan Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tarihi Ardahan Köprüsü

Kura Nehri

Kura Nehri'nde oluşan sis

Sokak hayvanları

Ağaçların üzerindeki kırağı - Ardahan

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde etkisini sürdüren soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi. Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanlar zorlandı.

Ağaçlar ve açık alandaki araçlarda kırağı oluşurken, çatılarda buz sarkıtları uzandı.

Kura Nehri bölgesinde buharlaşmayla birlikte etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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