Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

KAYSERİ (AA) - Sisli hava

Kent merkezi

Siste ilerleyen araçlar KAYSERİ - Kayseri'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kentte genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gündüz saatlerinde de etkisini sürmeye devam etti.

Yüksek kesimlerde daha çok etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüşler oldu.

Kayser- Erciyes ve Erciyes-Develi güzergahında seyreden sürücülerin zor anlar yaşadığı öğrenildi.

Sürücülerden araç takip mesafesini korumalarını ve sis farlarını yakmalarını isteyen yetkililer, aynı zaman emniyet kemeri takmalarını ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.