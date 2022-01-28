Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:

Sisli hava Kent merkezi Siste ilerleyen araçlar KAYSERİ - Kayseri'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

KAYSERİ (AA) - Sisli hava

Kent merkezi

Siste ilerleyen araçlar KAYSERİ - Kayseri'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kentte genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gündüz saatlerinde de etkisini sürmeye devam etti.

Yüksek kesimlerde daha çok etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüşler oldu.

Kayser- Erciyes ve Erciyes-Develi güzergahında seyreden sürücülerin zor anlar yaşadığı öğrenildi.

Sürücülerden araç takip mesafesini korumalarını ve sis farlarını yakmalarını isteyen yetkililer, aynı zaman emniyet kemeri takmalarını ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Erciyes, Kayseri, Tragger, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title