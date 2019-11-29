29.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:56

Köyden kar görüntüsü

Kars'tan sis görüntüsü

Kazların görüntüsü

Köpeklerin görüntüsü

Tarihi yapıların görüntüsü

Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi

KARS - Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken tarihi yapıların olduğu alanlarda da güzel görseller oluşturdu.

Kaynak: AA