Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi
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Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi

Köyden kar görüntüsü Kars'tan sis görüntüsü Kazların görüntüsü Köpeklerin görüntüsü Tarihi yapıların görüntüsüSoğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi KARS - Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

29.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:56
Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi

Köyden kar görüntüsü

'tan sis görüntüsü

Kazların görüntüsü

Köpeklerin görüntüsü

Tarihi yapıların görüntüsü

Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi

KARS - Kars'ta saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken tarihi yapıların olduğu alanlarda da güzel görseller oluşturdu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi
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