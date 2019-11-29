Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi
Köyden kar görüntüsü Kars'tan sis görüntüsü Kazların görüntüsü Köpeklerin görüntüsü Tarihi yapıların görüntüsüSoğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi KARS - Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
29.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:56
Köyden kar görüntüsü
Kars'tan sis görüntüsü
Kazların görüntüsü
Köpeklerin görüntüsü
Tarihi yapıların görüntüsü
Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi
KARS - Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken tarihi yapıların olduğu alanlarda da güzel görseller oluşturdu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi