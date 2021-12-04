Soğuk hava ve sis etkili oluyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar

Soğukların yaşamı olumsuz etkilemesi

Derelerin buz tutması

Sisin ulaşımı etkilemesi

Soğuk havada saman işinde çalışanlar

İş yeri camlarının buz tutması

Esnaf Mesut Bölek'in buz tutan camı çözmeye çalışması

Buz tutan araç camları

AĞRI - Ağrı'da da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle derelerin yüzeyi buz tuttu.

Kara yollarında sisin etkili olduğu kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ev, iş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını battaniyelerle örttü.

Esnaf Mesut Bölek, AA muhabirine, kentte son günlerde etkili olan soğukların yaşamı zorlaştırdığını söyledi.

İş yerinin buz tutan camlarını çözmeye çalıştığını ifade eden Bölek, "Sabahın erken saatlerinden itibaren buz tutan camlarla uğraşıyorum. Bu havada Allah garibanlara yardım etsin. Hava çok soğuk ve sıfırın altında 15 derece rahat var. Camların buzunu çözüyorum, yeniden buz tutuyor." diye konuştu.