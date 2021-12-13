Soğuk hava ve kızak keyfi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yüzünden baraj gölü, gölet, nehir, dere, çeşme, şadırvanlar ile araç camları buzla, ağaçlar da kırağıyla kaplandı.

Kars

Kars'ta ise Kars Kalesi arkasında yer alan Dereiçi mevkiinde bulunan ve kullanılmayan eski hidroelektrik santral (HES) baraj gölünün yüzeyi ile buraya su sağlayan Kars Çayı kısmen dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilde dere ve göletler buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de Acısu deresi kısmen dondu, çeşmeler buzlarla kaplandı.

İlçedeki bazı çocuklar kayak yaparak karın keyfini çıkartı.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, bu sene kar yağışının önceki yıllara göre az olduğunu söyledi.

Vanlı, özellikle geceleri çok soğuk bir hava olduğunu belirterek, kar yağışı ile soğuk havanın etkisini azaltacağını ifade etti.

Kızakla kayan çocuklardan Hasan Demir de "Kar yağdığı zaman çok mutlu oluyorum. Kar topu savaşı ve kardan adam yapıyoruz ama en çok kızakla kayıyoruz." ifadelerini kullandı.