Soğuk hava ve karlı arazide ekipler yerleşim yerlerini aydınlatabilmek için çalışıyor
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Soğuk hava ve karlı arazide ekipler yerleşim yerlerini aydınlatabilmek için çalışıyor

18.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:32
Soğuk hava ve karlı arazide ekipler yerleşim yerlerini aydınlatabilmek için çalışıyor

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinde hafta başından bu yana etkisini sürdüren kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinde hafta başından bu yana etkisini sürdüren kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu İnebolu, Abana, Bozkurt, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde enerji nakil hatları ve birçok elektrik direği, karın ağırlığını taşıyamayarak zarar gördü.

Başkent EDAŞ ekipleri, orman içinde ulaşılması güç yerlerin dahil olduğu birçok noktada kopan hatların yol açtığı elektrik kesintilerini gidermek için çalışma başlattı.

Mahalle ve köyleri yeniden aydınlığa kavuşturmak için çalışan ekipler, dondurucu soğuk ve kar yağışına rağmen kilometrelerce yol yürüyerek kopan hatları tespit ediyor. Daha sonra arızaların giderilmesi için malzemeleri yüklenen ekipler, kalınlığı 1 metreye yaklaşan karı yürüyerek aşıyor.

Metrelerce yükseklikteki direklerin üzerinde çalışma yürüten ekipler, iş makineleri yardımıyla da enerji nakil hatlarına giden yollarda çalışma gerçekleştiriyor. Hatların üzerine devrilen ağaçlar, iş makineleri yardımıyla sahadan uzaklaştırıyor.

Arızaların belirlenmesinde İnsansız Hava Araçları (İHA) teknolojisi de kullanılıyor.

İHA'ların belirlediği alanlara yönlendirilen ekipler, bu sayede işlerini daha kısa sürede tamamlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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