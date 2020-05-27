Soğuk hava ve dolu yağışına rağmen izinlerinin tadını çıkardılar
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Soğuk hava ve dolu yağışına rağmen izinlerinin tadını çıkardılar

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 14 yaş ve altı çocuklar soğuk havaya ve dolu yağışına aldırış etmeden 4 saatlik izinlerinin tadını sokak ve caddelerde çıkardılar.

Soğuk hava ve dolu yağışına rağmen izinlerinin tadını çıkardılar
27.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:56

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 14 yaş ve altı çocuklar soğuk havaya ve dolu yağışına aldırış etmeden 4 saatlik izinlerinin tadını sokak ve caddelerde çıkardılar.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor. Uşak'ta saatlerin 11.00'i göstermesiyle 14 yaş ve altı çocuklar yeniden dışarı çıktı. Atapark ve İsmet Paşa Caddesi'nde çocuklar soğuk havaya ve zaman zaman yağan doluya aldırış etmeden gönüllerince gezdi. Ailelerinin yardımıyla parklara giden çocuklar, aletlerin ıslak olmasından dolayı bisiklet binmeyi ve gezmeyi tercih etti. Kendilerine ayrılan sürenin tadını çıkaran çocukların maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük oranda riayet ettiği gözlendi.

Yağmurun sürpriz olduğunu belirten Polat Kılınç, soğuk havaya aldırış etmeden bisiklet sürdüğünü ve mutlu olduğunu belirtti. - UŞAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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