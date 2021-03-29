Soğuk hava pazar fiyatlarını da etkiliyor

Erzincan'da etkili olan soğuk havalar semt pazarlarını da etkiliyor.

Erzincan'da etkili olan soğuk havalar semt pazarlarını da etkiliyor. Esnaf, havaların ısınmasıyla meyve ve sebze fiyatlarının da düşeceğini belirtti.

Günlük sebze ve meyvelerin halden geldiği semt pazarları, son günlerde etkisini gösteren soğuk havalardan etkilendi. Esnaf, soğuk havaların devam etmesinin fiyatların artmasına sebep olduğunu belirtirken, havaların ısınmasıyla fiyatlarının düşeceği bekleniyor.

Hava şartlarının meyve ve sebzelerde etkisinin olduğunu söyleyen 45 senelik pazar esnafı Necmi Okumuş, "Geçen seneye göre bu yıl fiyatlarımız normal diyebiliriz. Havanın soğuk olması fiyatlara ve bize yansıyor. Pazar yerini, ürünler zarar görmesin diye sabah erken saatte kuramıyoruz. Akşamda soğuklar daha fazla artmadan toplamak durumunda kalıyoruz. Havalar soğuk devam ederse sıkıntı yaşayabiliriz ve fiyatlara yansıması olur." dedi.

"Portakal 6 lira, mandalina ise 7 liradan satılıyor"

Erzincanlı pazarcı esnafı pandemi döneminde en çok narenciye ürünlerinin satıldığını belirtti. Bu ürünlerin başında ise portakal ve mandalina yer alıyor.

Mandalina ve portakal zamanının bitmek üzere olduğu söyleyen Pazar esnafı, "Yaz meyvelerine yavaştan geçiş başlayacak. Şuanda portakal 6 lira, mandalina ise 7 liradan başlıyor. Elmalar da 5 ila 6 liradan başlıyor." diye konuştu.

"Sebzede en çok ıspanak, pırasa ve havuç gidiyor"

Kilosu 2,5 ile 3,5 lira arasında olan ıspanak pırasa ve havuç bu dönemde en çok satılanlar arasında olduğu belirtildi. Bu ürünleri takiben turp 3 liradan, brokoli 10 liradan, domates 5 liradan ve salkım domates 7,5 liradan satılıyor. Hava durumu böyle soğuk devam etmesi durumunda, ilerleyen günlerde meyve ve sebzelerde donuk olması halinde fiyatlara da etki edeceği söylendi.

Öte yandan, Erzincan'da vaka sayılarının artmasıyla beraber korona virüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerinde ki ekipler maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı