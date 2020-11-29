Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
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Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu

29.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:01

Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu Ardahan'da soğuk hava nedeniyle nehir, dere ve çeşmeler buz tuttu.

Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu

ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava nedeniyle nehir, dere ve çeşmeler buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da kent merkezinden geçen Kura Nehri tamamen dondu. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri hava sıcaklığının bir anda düşmesiyle dondu. Rıfat Gökçe isimli vatandaş, "Ardahan'a kış geldi. Havaların soğumasıyla beraber Kura Nehri tekrar dondu. Kış boyunca don olarak kalacak ve baharın gelmesiyle beraber Kura nehri çözülmeye başlar. Korona illetine çare bulunursa bizler kar, buz ve kışın sert geçmesine razıyız" dedi.

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Rekor eksi 18 ile Göle'de

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 18, Ardahan'da 17, Çıldır'da 10, Damal'da 13, Hanak ilçesinde 11, Posof'ta 8 derece ölçüldü.

Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu
Soğuk hava nehir ve dereleri dondurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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