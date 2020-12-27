Soğuk hava nedeniyle Zernek Barajından akan sular dondu
27.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:11
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Donmuş Zernek Barajı Buz sarkıtlarından görüntüler VAN - Van'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Donmuş Zernek Barajı
Buz sarkıtlarından görüntüler VAN - Van'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle Van- Hakkari kara yolunda bulunan Zernek Baraj'ından akan sular dondu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar