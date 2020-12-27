Soğuk hava nedeniyle Zernek Barajından akan sular dondu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Soğuk hava nedeniyle Zernek Barajından akan sular dondu

27.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:11

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Donmuş Zernek Barajı Buz sarkıtlarından görüntüler VAN - Van'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Donmuş Zernek Barajı

Buz sarkıtlarından görüntüler VAN - Van'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle Van- Hakkari kara yolunda bulunan Zernek Baraj'ından akan sular dondu.

Soğuk hava nedeniyle Zernek Barajından akan sular dondu
Soğuk hava nedeniyle Zernek Barajından akan sular dondu
Soğuk hava nedeniyle Zernek Barajından akan sular dondu
Soğuk hava nedeniyle Zernek Barajından akan sular dondu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Burak Özçivit Murat Dalkılıç Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İşçi Deprem Elazığ İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soğuk hava nedeniyle Zernek Barajından akan sular dondu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:11:34. #1.15#
title