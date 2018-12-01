Edirne'de soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu.

Kentteki yağışın ardından havanın soğuması yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın sıfırın altında seyretmesi, süs havuzlarının buz tutmasına neden oldu.

Şehirdeki bazı heykellerde ise buz sarkıtları oluştuğu görüldü.

Vatandaşlar cep telefonlarıyla donan süs havuzlarının ve buz sarkıtlarının fotoğrafını çekti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte en düşük sıcaklığın sıfırın altında 6, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması bekleniyor.

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.