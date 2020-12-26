Soğuk hava nedeniyle soru borularından akan sular dondu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Soğuk hava nedeniyle soru borularından akan sular dondu

26.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:37

Hakkari kara yolunda soğuk hava nedeniyle su borularından akan suyun donması VAN - Van'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu.

Hakkari kara yolunda soğuk hava nedeniyle su borularından akan suyun donması VAN - Van'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu. Soğuk hava nedeniyleHakkari kara yolunda soru borularından akan sular dondu.

Soğuk hava nedeniyle soru borularından akan sular dondu
Soğuk hava nedeniyle soru borularından akan sular dondu
Soğuk hava nedeniyle soru borularından akan sular dondu
Soğuk hava nedeniyle soru borularından akan sular dondu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Cahit Özkan Özlem Zengin Mustafa Destici Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Fahriye Evcen Furkan Palalı Oktay Kaynarca
Spor Mustafa Er Okan Buruk Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soğuk hava nedeniyle soru borularından akan sular dondu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:37:18. #1.14#
title