Soğuk hava nedeniyle soru borularından akan sular dondu
26.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:37
Hakkari kara yolunda soğuk hava nedeniyle su borularından akan suyun donması VAN - Van'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu.
Hakkari kara yolunda soğuk hava nedeniyle su borularından akan suyun donması VAN - Van'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu. Soğuk hava nedeniyleHakkari kara yolunda soru borularından akan sular dondu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar