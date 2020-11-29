Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen dondu
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Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen dondu

29.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:03

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen buz tuttu.

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, bazı dereler, nehir ve çeşmelerin kenarları buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı da kısmen dondu. Buzla kaplanan bazı alanlarda yaban kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekti.

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Kentte bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örterken esnaf ise yiyecek bulamayan güvercinlere yem verdi.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk nedeniyle dereler dondu bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan bitkiler güzel manzaralar oluşturdu.

Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen dondu
Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen dondu
Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen dondu
Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen dondu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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